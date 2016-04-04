شاهد: أكبر عملية تدمير عاج في التاريخ بكينيا

بدأ مسؤولو الحياة البرية اليوم (الاثنين) إزالة أنياب الفيلة من مخزن مؤمن في العاصمة الكينية نيروبي، وتعبئتها في حاويات شحن قبل مراسم حرقها المقررة في الثلاثين من أبريل/ نيسان.

ووفقا لسلطات الحياة البرية الكينية، يوجد 105 أطنان من العاج وأكثر من طن من قرون وحيد القرن التي سيتم تدميرها وحرقها، في أكبر عملية تدمير عاج في التاريخ.

يتزامن الحرق مع قمة نادي العمالقة لحماية الفيلة التي ستعقد في كينيا بين الثامن والعشرين والثلاثين من أبريل / نيسان.

ووفقا لنائب مدير جهاز الحياة البرية الكينية، يأتي مخزون العاج من الفيلة التي نفقت لأسباب طبيعية، أو قتلت كإجراء للسيطرة عليها، وكذلك تلك التي نفقت بأيدي الصيادين.