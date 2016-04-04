البث الحي
منوعات

شاهد: أكبر عملية تدمير عاج في التاريخ بكينيا

4/4/2016

بدأ مسؤولو الحياة البرية اليوم (الاثنين) إزالة أنياب الفيلة من مخزن مؤمن في العاصمة الكينية نيروبي، وتعبئتها في حاويات شحن قبل مراسم حرقها المقررة في الثلاثين من أبريل/ نيسان.

ووفقا لسلطات الحياة البرية الكينية، يوجد 105 أطنان من العاج وأكثر من طن من قرون وحيد القرن التي سيتم تدميرها وحرقها، في أكبر عملية تدمير عاج في التاريخ.

يتزامن الحرق مع قمة نادي العمالقة لحماية الفيلة التي ستعقد في كينيا بين الثامن والعشرين والثلاثين من أبريل / نيسان.

ووفقا لنائب مدير جهاز الحياة البرية الكينية، يأتي مخزون العاج من الفيلة التي نفقت لأسباب طبيعية، أو قتلت كإجراء للسيطرة عليها، وكذلك تلك التي نفقت بأيدي الصيادين.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب إفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)