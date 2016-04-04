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سوريا تفاوض "مورينيو" لتدريب منتخبها لكرة القدم

4/4/2016

المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو" – الأناضول

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم دخوله مفاوضات مع المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو" لتدريب منتخب بلاده الأول، خلال المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وذكر بيان نشره الاتحاد السوري للعبة أمس، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه "بعد اجتماع ثلاثي ضم رئيس الاتحاد "صلاح الدين رمضان" ونائبه "فادي الدباس" والأمين العام للاتحاد"قتيبة الرفاعي" تم الاتفاق على إرسال عرض رسمي للشركة صاحبة الوكالة بالتفاوض عن المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو" لتدريب المنتخب السوري في الفترة المقبلة".

وتأهل منتخب سوريا إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بالإضافة إلى تأهله إلى بطولة آسيا 2019 في الإمارات.

وكان عقد المدرب السابق السوري "فجر إبراهيم" قد انتهى مع اتحاد بلاده للعبة، بعد مباراة اليابان في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية، والتي مُني فيها بخماسية نظيفة.

وسبق لـ"مورينيو" أن تولى تدريب فريقي "إنتر ميلان" الإيطالي، و"ريال مدريد" الإسباني، قبل تولى قيادة "تشلسي" الإنجليزي، والذي رحل عن تدريبه في كانون أول/ ديسمبر 2015 وأصبح متفرغًا في الوقت الحالي.

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