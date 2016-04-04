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دراسة: زرع صمام الأورطى أفضل من جراحة القلب المفتوح

4/4/2016

زرع صمام الأورطى أفضل من جراحة القلب المفتوح- الجزيرة

أكدت نتائج دراسة أن استبدال صمام الشريان الأوُرْطَى "الأبهر" بالقلب من خلال الاستعانة بالقسطرة القلبية يعد الخيار الأفضل للمرضى الذين يتعذر عليهم إجراء جراحة قلب مفتوح بسبب الخشية من مخاطر مضاعفات الجراحة على حياتهم.

وقالت الدراسة إن المرضى الذين خضعوا لجراحة باستخدام هذه التقنية الحديثة تراجعت لديهم احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية مع تدني معدلات الوفيات بعد عام من هذه العملية وذلك بالمقارنة بمن أجريت لهم جراحات القلب المفتوح.

وقالت نتائج الدراسة إنه خلال عام توفي 7.4 في المئة من المرضى الذين أجريت لهم جراحة باستخدام هذه التقنية مقابل 11 في المئة ممن أجروا جراحة قلب مفتوح، كما أن 4.6 في المئة من المرضى الذين أستخدمت معهم هذه التقنية أصيبوا بالسكتة الدماغية مقابل 8.2 في المئة من المرضى الذين أجريت لهم جراحة قلب مفتوح.

وقال"فينود ثوراني" الأستاذ بكلية طب بجامعة "إيموري" وكبير المشرفين على البحث إنه "من المرجح أن تصبح هذه التقنية النموذج القياسي الحديث لعلاج حالات الضيق الحاد للصمام الأورطى لدى المرضى الذي يعانون من مخاطر متوسطة".

وأعلنت نتائج الدراسة أمام مؤتمر لكلية القلب الأمريكية في شيكاغو وسيسعى المسؤولون للحصول على موافقات من الجهات المختصة لتعميم التقنية.

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