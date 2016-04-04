خطأ في السلاح يقتل قَسَّامياً والاحتلال يهدم منازل 3 شهداء

شهيد القسام – مصعب محمد الشيخ

استشهد، فجر الاثنين، مقاوم من "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، نتيجة "خطأ سلاح" خلال حراسته على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

ونعت "القسام" في بيان عسكري لها الشاب مصعب محمد الشيخ (24 عاما) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مؤكدة أنه استشهد نتيجة "خطأ سلاح" خلال حراسته على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

ويشار إلى أن عددا من مقاتلي "كتاب القسام" قضوا مؤخرًا خلال عملهم في الأنفاق أو التجهيز والتدريب أو أخطاء عمل، وتنشر "كتائب القسام" وفصائل المقاومة المئات من مقاتليها على طول حدود قطاع غزة وذلك لرصد أية محاولات من جانب الاحتلال لدخول القطاع والتصدي لها.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منازل 3 شهداء في بلدة قباطية، جنوب غرب مدينة جنين، شمال القدس المحتلة، مشيرة إلى أن الشهداء الثلاثة هم: أحمد زكارنة، أحمد ناجح أبو الرب، ومحمد كميل، عقب دهم بلدة قباطية ومحاصرة منازل عائلاتهم.

وشهدت بلدة قباطية مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين على الشارع الرئيسي للبلدة خلال انسحاب آليات الاحتلال من قباطية، بعد الانتهاء من هدم منازل الشهداء، دون الإبلاغ عن إصابات.

وكان 3 شبان من بلدة قباطية، جنوب غرب جنين، قد استشهدوا، الأربعاء 3من فبراير/شباط الماضي، برصاص الاحتلال بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار وطعن مزدوجة في منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس المحتلة، أدت لمقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخريْن بجراح مختلفة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد دهمت فجر الاثنين 28 من مارس/آذار الماضي، بلدة "قباطية"، وقامت بتصوير محيط منازل ذوي الشهداء الثلاثة، بالإضافة لمنزل عائلة أسير في سجون الاحتلال.

وتهدم سلطات الاحتلال مئات بيوت الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كوسيلة "عقابية" حيث تهدف، وفق ما تقول، إلى المسّ بأقرباء الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضدّ إسرائيل، أو الذين اشتبهوا بالضلوع فيها، بغية ردع الفلسطينيين عن القيام بمثل هذه العمليات.