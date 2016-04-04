حسام حسن يستقيل من تدريب المصري اعتراضا على التحكيم

حسام حسن/أرشيفية

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تقديم استقالته من تدريب الفريق اعتراضا على الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه خلال مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وآخرها مباراة سموحة أمس الأحد بالدوري.

وخسر المصري من سموحة الأحد بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري.

وأوضح حسن أن الحكم سمير عثمان الذي أدار مباراة فريقه أمام سموحة أهانه باللفظ قائلا :"سمير عثمان قال لي اخرس خالص ".

وشدد مدرب المصري على أن عثمان تغاضى عن احتساب ضربة جزاء لفريقه بعد لمس الكرة ليد مدافع سموحة داخل منطقة جزاءه ،مشيرا إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى وسبق وأن تعرض المصري لظلم تحكيمي خلال المباريات مؤخرا.

واختتم حسام حسن تصريحاته للصحفيين مؤكدا على إبلاغه المدير الإداري بتقديمه استقالته من تدريب الفريق اعتراضا على الظلم التحكيمي.