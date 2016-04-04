البث الحي
منوعات

حسام حسن يستقيل من تدريب المصري اعتراضا على التحكيم

3/4/2016

حسام حسن/أرشيفية

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تقديم استقالته من تدريب الفريق اعتراضا على الظلم  التحكيمي الذي تعرض له فريقه خلال مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وآخرها مباراة سموحة أمس الأحد بالدوري.

وخسر المصري من سموحة الأحد بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري. 

وأوضح حسن أن الحكم سمير عثمان الذي أدار مباراة فريقه أمام سموحة أهانه باللفظ قائلا :"سمير عثمان قال لي اخرس خالص ".

وشدد مدرب المصري على أن عثمان تغاضى عن احتساب ضربة جزاء لفريقه بعد لمس الكرة ليد مدافع سموحة داخل منطقة جزاءه ،مشيرا إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى وسبق وأن تعرض المصري لظلم تحكيمي خلال المباريات مؤخرا.

واختتم حسام حسن تصريحاته للصحفيين مؤكدا على إبلاغه المدير الإداري بتقديمه استقالته من تدريب الفريق اعتراضا على الظلم التحكيمي.    

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب إفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)