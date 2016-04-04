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جدل في سويسرا بعد إعفاء طلاب مسلمين من مصافحة معلمات

4/4/2016

جدل بعد إعفاء طالبين مسلمين من مصافحة معلمات في سويسرا

أعفي طالبان مسلمان من بلدة ثرويل في منطقة بازل شمالي سويسرا من مصافحة يد المعلمات، ما أثار غضب بعض المسؤولين واستغرابهم.

وقال فيليكس موري رئيس لجنة العلوم والتربية والثقافة في المجلس الوطني في البرلمان الاثنين إن "المصافحة باليد جزء من ثقافتنا. إنها بادرة احترام وتهذيب".

ويتعلق القرار الذي اتخذه المسؤولون عن المؤسسات التربوية في ثرويل بطالبين في المرحلة الثانوية، وفق وسائل الإعلام التي قالت إنهما عبرا عن عدم ارتياحهما لهذه العادة لأن الدين الإسلامي يحرم على الرجال لمس النساء من غير المحارم.

وقال "كريستوف إيمان" رئيس المؤتمر السويسري لمديري التعليم العام إن "مثل هذه القرارات الاستثنائية ليست الحل".

وأضاف للتلفزيون السويسري "لا يمكننا أن نسمح بمعاملة النساء بصورة مختلفة عن الرجال في المؤسسات العامة".

وأعربت "كريستين أكيريت "رئيس مدارس ثرويل عن عدم رضاها عن القرار لكنها قالت إنه ليس بوسعها فعل شيء.

وقالت "نكون أمام وضع صعب عندما يرفض أحد الالتزام بطريقة عيشنا" معربة عن أسفها "لأنها لم تتلق دعم إدارة المنطقة عندما عرضت عليها المشكلة".

ولم يتسن الحصول على رد من إدارة منطقة بازل على سؤال لفرانس برس إن كان يمكن لإدارة المؤسسات التربوية أن تتراجع عن القرار بعد الجدل الذي أثاره.

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