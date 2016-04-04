جامعة أمريكية: مِنح دراسية للمتفوقين في الألعاب الإلكترونية

ألعاب قوية في عام 2016 لمختلف المنصات (الأوربية)

أعلنت جامعة كاليفورنيا إيرفن الأمريكية أنها بصدد إطلاق "أول مبادرة رسمية من نوعها لتشجيع الرياضة الإلكترونية عن طريق إقامة "مضمار للرياضة الإلكترونية" واستديو لبث المنافسات على الإنترنت بشكل مباشر فضلاً عن 10 منح دراسية لطلاب الجامعة المتفوقين من فريق الجامعة للرياضة الإلكترونية.

وأفادت مجلة "بي سي مجازين" الأمريكية المعنية بأخبار التكنولوجيا على موقعها الإلكتروني، الاثنين، بأن المضمار الذي تعتزم الجامعة إقامته يقع على مساحة 3500 قدم مربع ويضم 80 جهاز كمبيوتر شخصي مجهز للألعاب الإلكترونية، وسوف يستخدم في الأغراض الدراسية بالإضافة إلى ممارسة ألعاب الفيديو، حسبما ذكرت الجامعة.

وذكرت الجامعة أن فريق الرياضة الإلكترونية يحظى بدعم كبير بين أوساط الطلاب بعد أن كشف استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن 72 من طلاب الجامعة، يعتبرون أنفسهم ممارسين للألعاب الإلكترونية، وأن 89% من الطلاب يؤيدون إقامة فريق للرياضة الإلكترونية بالجامعة.

يذكر أن الرياضة الإلكترونية هي لفظة عامة تصف ألعاب الفيديو أو الألعاب الإلكترونية ذات الطابع التنافسي، وتعود نشأة هذه الرياضة إلى االعام 1983 بالولايات المتحدة، وكان رواج هذه الرياضة عام 1993 مع أول مسابقة أقيمت لها.

وتعتبر أول بطولة على المستوى العالمي في الرياضة الإلكترونية, فقد تم إنشاؤها عام 1997 بداية انطلاقتها كانت في أمريكا، وفي العام 2008 انتشرت تلك الرياضة في المنطقة العربية.

وللرياضة الإلكترونية عدة أنواع منها ألعاب ذات طابع استراتيجي من نوع المناورات وهي تعتمد كلياً على قدرة القيادة والتفكير كقيادة جيش أو بناء مدن، وهناك ألعاب ذات المنظور الأول بمعنى –على سبيل المثال- أن نرى فقط مقدمة السلاح واليدين الممسكة به.

وهناك ألعاب تحاكي الرياضات الحقيقية مثل العاب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة 3D، وهناك ألعاب تمثيل الأدوار وهذا النوع يعتمد على أسلوب اللعب الجماعي، وفيها يعرض لك جسم الشخصية أو البطل وتحدد مسيرته.