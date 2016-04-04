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ثور هائج يقتحم سوبر ماركت في ألمانيا والشرطة تقتله

4/4/2016

ثور هائج – أرشيف

اضطرت الشرطة الألمانية لقتل ثور هائج اليوم الاثنين بعدما اقتحم متجرا للأغذية بمدينة إيجنفيلدن بولاية بافاريا جنوبي البلاد.

وقالت الشرطة إن الثور هرب من شاحنة مخصصة لنقل الماشية وذلك بعد انقلابها جراء حادث مروري بالمدينة، مضيفة أن الثور أصاب أحد أفراد قوات الدفاع المدني بجروح خفيفة قبل أن يدخل سوبر ماركت ويتم قتله برصاص الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الثور تسبب في خسائر مادية للسوبر ماركت تقدر بنحو 10  آلاف يورو.

وحسب الشرطة فإن عشرة رؤوس ماشية فرت من الشاحنة عندما انقلبت على الطريق أثناء سيرها، ولكن الشرطة نجحت في استعادة تسع أبقار ووضعها في ساحة مسيجة في حين قتل الثور، الحيوان العاشر، بعد اقتحامه السوبر ماركت.

وقالت الشرطة إنها اضطرت أيضا لقتل إحدى الأبقار التسع التي أمسكت بها وأعادت البقية إلى مالكها.

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