"تياترو مترو" .. أوجاع المصريين في عروض مسرحية

أسّس طلاب جامعيون في مصر فرقة مسرحية أطلقوا عليها اسم "تياترو مترو"، وتقدم عروضها المسرحية في مترو الأنفاق والشوارع والميادين.

وقال ماهر الحجار صاحب فكرة تأسيس الفرقة إن الفكرة جاءته من استقلاله "مترو الأنفاق" يوميا وكان يرى الركاب في حالة من "النكد" فقرر تأسيس فرقة تمثيل أول عروضها كان داخل عربة مترو.

وأضاف الحجار :" دائما نختار ما هو ملموس في الشارع وتشعر به الناس، ونحن دائما نهتم بالموضوعات التي تهم الناس مثل قضية التعليم التي تهم الجميع سواء مدرس أو طالب أو ولي أمر".

وتابع أن الفرقة ليست لديها الإمكانيات المادية المطلوبة لتنظيم عروض مستمرة بتذاكر مدفوعة للجمهور ما يضطرها لتقديم عروضها في الشوارع والميادين.