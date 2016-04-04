تشغيل قطارات الأنفاق بلندن خلال الليل في عطلة الأسبوع

تبدأ قطارات الأنفاق في لندن العمل طوال الليل في عطلات نهاية الأسبوع، بدءا من الصيف، ما سيكون وسيلة راحة للسياح وغيرهم من الذين يظلون في الخارج لوقت متأخر من الليل أثناء عطلة نهاية الأسبوع.

وقال عمدة لندن "بوريس جونسون" لوسائل الإعلام ردا على سؤال بشأن موعد انطلاق المترو الليلي "نايت تيوب " إن هذا سوف يكون في" نهاية تموز/يوليو تقريبا".

ولحين البدء في تنفيذ ذلك سوف يضطر عشاق السهر في لندن إلى الاعتماد على خدمات الحافلات الليلية (نايت باص) التقليدية بين منتصف الليل والساعة 5.30 صباحا.

وسوف تقتصر خدمة العمل على مدار الساعة لمترو الاأفاق على يومين في الأسبوع وهما بعد منتصف ليل الجمعة ومنتصف ليل السبت.

وكان من المتوقع أن تبدأ خدمة " نايت تيوب" التي سوف تقتصر على خمسة خطوط فقط، في أيلول/سبتمبر 2015 غير أن الموظفين دخلوا في إضراب عدة مرات لعدم تقبلهم تغيير ظروف العمل.

وسوف يخدم " نايت تيوب" مناطق جوبيلي وفيكتوريا وأغلب الخطوط المركزية والشمالية وبيكاديلي. جدير بالذكر أن قطارات الأنفاق اللندنية أسرع بكثير من الحافلات البطئية بالمدينة لتكرار وقوفها في المحطات.