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باحث يحذر: نضوب جماعي للطاقة بالمجتمع

4/4/2016
 

حذر الباحث الألماني في علم الاجتماع، هارتموت روزا، من تعرض المجتمع لما يمكن تسميته بحالة نضوب جماعي للطاقة.

وقال في كتابه "صدى، دراسة اجتماعية لعلاقة الإنسان بالعالم" الذي نشر حديثاً إن هناك تزايداً في عدد الأشخاص الذين ينتابهم شعور بأنهم يواجهون عالماً "أبكم" غير مكترث بهم.

وأضاف "روزا" أن هناك مشكلة في علاقة الإنسان بالعالم الخارجي تتمثل في أن الإنسان أصبح يتعرف بشكل متزايد من خلال الكمبيوتر أو الهاتف الذكي على العالم المحيط به.

ويرى الباحث الألماني أن كل ما نفعله تقريباً، من العمل واللعب والاتصال، بل وربما بحث البعض عن المغامرات الجنسية، أصبح الآن يتم عبر الشاشة.

غير أن "روزا" ينصح الباحثين عن العيش حياة طيبة وسعيدة وناجحة أن يقللوا من التركيز على تكديس الموارد والممتلكات ويزيدوا مقابل ذلك من التركيز على جودة العلاقة بهذه الممتلكات.

وأكد أن سعادة الإنسان لا تقاس بالراتب الجيد والمنزل الجميل والأولاد الأصحاء، فربما شعر الإنسان بالإحباط رغم امتلاكه كل هذا، فهذه العناصر لا تعدو كونها موارد.

وأضاف روزا: "لذلك علينا أن نتحدث عن الحياة الناجحة بشكل آخر، أعني أن الأمر يتوقف في ذلك على كيفية ارتباط الإنسان بالعالم".

ورأى "أننا نعيش في مجتمع تتزايد فيه أعداد الذين يرون أنهم يعيشون في مجتمع أبكم غير مكترث بهم، والنتيجة هي إرهاق ونضوب جماعي للطاقة".

وتابع: "فالناس الذين يعيشون حياة ناجحة لديهم علاقة حية بالآخرين على سبيل المثال وبالطبيعة وبعملهم، الحياة لا تصبح ناجحة بمجرد أن نكون أصحاب مصادر وموارد كثيرة ولدينا خيارات، ولكن عندما نحب ذلك كله".

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