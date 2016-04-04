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باتمان ضد سوبر مان و "زوتوبيا" في صدارة إيرادات دور السينما

4/4/2016

باتمان ضد سوبرمان: دون أوف جاستس" يتصدر إيرادات السينما

حافظ فيلم الإثارة والمغامرات  "باتمان ضد سوبرمان: دون أوف جاستس" على صدارة إيرادات دور السينما في  أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات  استوديوهات السينما مساء الأحد.   

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من هنري كافيل وبن أفليك وإيمي  آدمز وجيسى ايزنبرج، إيرادات بلغت 52.4 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

كما حافظ فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد "زوتوبيا" والذي يشارك في  أداء أصوات شخصياته كل من جاسون بيتمان وجينيفر جودوين وجي كيه سيمونز، على المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 20 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث الجزء الثاني من الفيلم الرومانسي والكوميدي "ماي  بيغ فات غريك ودينغ" والذي يشارك في بطولته نيا فاردوليس وجون كوربيت  وريتا ويلسون، محققا إيرادات بلغت 11.1 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع الجزء الثاني من الفيلم الدرامي "غودز نوت ديد" والذي يشارك في بطولته ماريا كانالز باريرا وروبن جيفينز، بإجمالي  إيرادات بلغت 8.1 ملايين دولار.

وتراجع فيلم "ميراكلز فروم هيفين"  الذي يشارك في بطولته كل من جون  كارول لينش وجنيفر جارنر، إلى المركز الخامس محققا ايرادات بلغت 7.6  ملايين دولار.

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