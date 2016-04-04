انخفاض السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 45.9% في فبراير

عدد السياح الوافدين لمصر خلال فبرايرانخفض 45.9 % – الأوربية

تراجعت السياحة الوافدة إلى مصر خلال فبراير بنسبة 45.9%، إلى 346 ألف و500 سائح مقابل 640 ألف و200 سائح في الفترة نفسها من العام الماضي 2015.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) في بيان اليوم الإثنين، التراجع إلى انخفاض أعداد السياح الوافدين من روسيا الاتحادية على وجه الخصوص.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015، سقطت الطائرة الروسية "إيرباص321" قرب مدينة العريش (شمال شرق مصر) وكان على متنها 217 راكباً، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني لقوا حتفهم جميعاً، الأمر الذي دفع موسكو لتعليق رحلاتها الجوية إلى مصر.

وأضاف البيان أن أوربا الغربية سجلت أكثر المناطق إيفاداً للسياح خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 35.6%، يليها الشرق الأوسط بنسبة 26.7% ثم أوربا الشرقية بنسبة 14.1%، بينما بلغت نسبة السياح الوافدين من باقي دول العالم (أفريقيا وآسيا والأمريكيتين ودول أخرى) 23.5%.

وانخفض عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح خلال فبراير الماضي، إلى مليون و800 ألف ليلة سياحية، مقابل 5.6 مليون ليلة خلال نفس الشهر من العام 2015، وذلك لانخفاض ليالي سائحي روسيا الاتحادية بنسبة 99%.

وانخفضت أعداد السائحين الوافدين إلي مصر بنسبة 6% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2014، وبلغ إجمالي السائحين الوافدين نحو 9.3 ملايين سائح خلال 2015، مقابل 9.9 ملايين سائح عام 2014، وفقاً لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.

وبينما لم تتعاف مصر من تداعيات حادث الطائرة الروسية، شهدت البلاد نهاية مارس/آذار الماضي، اختطاف طائرة ركاب لتهبط بمطار لارنكا القبرصي.