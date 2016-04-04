السماح بتسلق إفرست بعد عامين من إغلاق الجبل

بعد إغلاق الجبل لعامين.. السماح بتسلق إفرست

قال السلطات النيبالية اليوم (الاثنين) إن أكثر من مائتي متسلق أجنبي توجهوا لمعسكر قاعدة إفرست، بعد إغلاق الجبل عامي 2014 و 2015 عقب وقوع انهيارات جليدية مميتة.

وقال "جينيندرا شريسثا" المسؤول بوزارة السياحة: "236 أجنبيا يضمهم 22 فريقا غادروا بالفعل لمنطقة إفرست للتأقلم على المناخ قبل التسلق".

وأضاف أن 23 متسلقا نيباليا تقدموا بطلب للحصول على تصاريح، بالإضافة إلى عدد غير معلوم من المحليين الذين يتم الاستعانة بهم لمرافقة المتسلقين الأجانب.

يذكر أن الحكومة مدت العمل بالتصاريح التي تم منحها في العام 2014 لمدة خمسة أعوام ، بعد أن تم إلغاء جميع الرحلات في ذلك العام إثر مقتل 16 متسلقا نيباليا في انهيار جليدي أثناء استعدادهم لتسلق الجبل.

وخلال العام 2015 تم إلغاء جميع الرحلات مجددا بعدما أودى انهيار جليدي نجم عن وقوع زلزال في 25 من نيسان/إبريل الماضي ،بحياة 20 شخصا على الجبل وقد تم تمديد العمل بالتصاريح لمدة عامين.

ويشار إلى أن كل أجنبي يدفع 11 ألف دولار لصعود إفرست، وتبدأ عملية الصعود في آيار/مايو، ولكن المتسلقين يقضون وقتا على الجبل قبل بدء رحلتهم للتأقلم مع المناخ.