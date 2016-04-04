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الرّشق: الاعتقالات لن تزيدنا إلاّ مقاومة والاحتلال مذعور

4/4/2016

عزّت الرّشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس

حذّر عزّت الرّشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال من مغبّة الاعتقالات التي يشنّها ضد قيادات الشعب الفلسطيني وشبابه في الضفة الغربية المحتلة..

وقال الرّشق في تصريح صحافي الاثنين: إنَّ "اعتقال الاحتلال اليوم القياديين عدنان عصفور ومصطفى الشنار لن يفلح في كسر إرادة شعبنا المقاوم لمواصلة دفاعه عن الأرض والقدس و الأقصى".

وشدّد الرّشق على أنَّ حملة الاعتقالات التي يشنّها الاحتلال ضد قيادات الشعب الفلسطيني وشبابه في الضفة الغربية المحتلة تعبّر عن حالة الذعر والتخبّط التي يعيشها قادة الاحتلال".

وأضاف الرّشق أنَّ "قادة الاحتلال لم يفهموا الدرس جيّداً في أنّ اعتقال القادة وشباب فلسطين لن يزيدهم إلاّ إصراراً على المقاومة ومضياً في مواجهة الاحتلال لانتزاع الحقوق".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، القياديين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عدنان عصفور، والدكتور مصطفى الشنار بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي والأسير المحرر عدنان عصفور (52 عاماً) خلال مداهمة منزله في منطقة المخفية بالمدينة، بعد ثمانية أشهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال والذي أمضى قبلها عامين ونصف في الأسر.

كما اعتقل الاحتلال المحاضر بجامعة النجاح والأسير المحرر مصطفى الشنار (55 عاماً) ونجله المهندس منتصر الشنار (25 عاماً).

وأمضى الشنار فترات اعتقال ماضية في سجون الاحتلال، كان آخرها عام 2013 بعد 8 أشهر من الاعتقال الإداري، أما نجله منتصر فأفرج الاحتلال عنه قبل نحو ستة أشهر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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