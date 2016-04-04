التحالف الدولي يقصف القنصلية التركية في الموصل بموافقة أنقرة

طائرات أمريكية مشاركة في التحالف صد تنظيم الدولة – الأوربية

أوضحت وزارة الخارجية التركية، أن طائرات تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، قامت بقصف مبنى القنصلية العامة التركية في الموصل، شمالي العراق، بعد الحصول على موافقة السلطات التركية، نتيجة معلومات استخباراتية بإقامة عدد من قيادات التنظيم به.

وقال بيان أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين، إن طائرات التحالف، قامت في الثالثة من فجر اليوم، بقصف وتدمير المبنى، الذي يحتله تنظيم الدولة منذ يونيو/ حزيران 2014، بعد ورود معلومات استخباراتية، تفيد بإقامة عدد من قيادات التنظيم فيه.

وأفاد البيان أنه تم الحصول على رأي وموافقة تركيا، خلال جميع الخطوات المتعلقة بالتحضير للعملية وتنفيذها.

وأكد البيان أن تركيا ستستمر في التنسيق والتعان مع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، والذي شاركت أنقرة بفعالياته ضد التنظيم منذ بدئها.

وسيطر تنظيم الدولة على الموصل في يونيو/ حزيران 2014، ومن ثم اقتحم عناصر التنظيم القنصلية العامة لتركيا في المدينة، واحتجزوا 49 من العاملين بها وأفراد أسرهم، بينهم القنصل العام، في 20 من سبتمبر/ أيلول، وتمكنت السلطات التركية من تحريرهم وإحضارهم إلى تركيا بعد حوالي 3 شهور، من احتجازهم.