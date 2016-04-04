الإيطالي كونتي مدربا جديدا لتشلسي

كونتي

أعلن نادي تشلسي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي "41 عاما" مدربا جديدا له في عقد يمتد لثلاث سنوات.

وسيتولى كونتي، الذي يدرب منتخب إيطاليا حاليا، المسؤولية عقب انتهاء بطولة أوربا التي ستقام في فرنسا خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز المقبلين.

وسيحل كونتي بديلا للهولندي جوس هيدينك المدرب المؤقت للفريق والذي سيترك النادي عقب نهاية الموسم، وتسلم هيدينك مهمة تدريب تشيلسي بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عقب خسارة الفريق 9 مباريات من 16 خلال دفاعه عن لقب الدوري، ويحتل الفريق اللندني المركز العاشر في ترتيب الدوري حاليا.

ويعتبر كونتي، لاعب خط الوسط السابق، خامس إيطالي يدرب تشلسي، بعد جيانلوكا فيالي وكلاوديو رانييري وكارلو أنشيلوتي وروبيرتو دي ماتيو.

ويعد تشلسي المحطة السابعة لكونتي كمدرب بعد اريزو وباري واتالانتا وسيينا ويوفنتوس، الذي توج معه بلقب الدوري الإيطالي بين أعوام 2011 و2014، وتولى بعدها تدريب المنتخب الإيطالي.

وفاز كونتي كلاعب مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي 5 مرات ودوري أبطال أوربا وكأس الاتحاد الأوربي وكأس الإنتركونتيننتال مرة واحدة كما وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة وكأس أوربا 2000 في بلجيكا وهولندا.

وقال كونتي:" أنا متحمس للغاية إزاء إمكانية العمل في تشلسي"، مضيفا أن " تشلسي والكرة الإنجليزية يحظيان بالمتابعة في أي مكان، الجماهير شغوفة وهدفي أن أحصل على مزيد من النجاح والسير على طريق الانتصارات الذي حققته في إيطاليا".