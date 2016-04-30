البث الحي
منوعات

9 مباريات تبحث عن جماهير في "يورو 2016"

30/4/2016

تنطلق منافسات "يورو 2016" اليوم في فرنسا ـ رويترز

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم ( يورو 2016)، التي تنطلق في فرنسا، اليوم السبت، أن تذاكر 9 مباريات ضمن منافسات البطولة القارية، لم يتم بيع أي منها بعد.

وأفاد موقع اللجنة المنظمة للبطولة الأوروبية على شبكة الإنترنت، أن المباريات، التي لم يتم حتى الآن بيع تذاكرها هي، رومانيا مع سويسرا، وأوكرانيا مع ألبانيا، وألبانيا مع سويسرا، وروسيا مع سلوفاكيا، وأوكرانيا مع أيرلندا الشمالية ، وأيسلندا مع المجر، وأوكرانيا مع بولندا، و المجر مع البرتغال، وأيسلندا مع النمسا.

وبدأت عملية بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي ستقام خلال الفترة من 10 يونيو/ حزيران، و10 يوليو/ تموز المقبلين، الشهر الماضي.

يشار إلى أن عدد مباريات مرحلة المجموعات الست من البطولة القارية هي 36 مباراة، ومن ثم فإنه تم بيع تذاكر جميع مباريات تلك المرحلة باستثناء تسع مباريات فقط.

ويلعب في المجموعة الأولى منتخبات فرنسا، ورومانيا، وألبانيا، وسويسرا، بينما تضم الثانية منتخبات إنجلترا، وروسيا، وويلز، وسلوفاكيا، والمجموعة الثالثة يلعب فيها منتخبات ألمانيا، وأوكرانيا، وبولندا، وآيرلندا الشمالية.

بينما تضم المجموعة الرابعة منتخبات إسبانيا، والتشيك، وتركيا، وكرواتيا، وتضم المجموعة الخامسة منتخبات بلجيكا، وإيطاليا، وأيرلندا، والسويد، والمجموعة السادسة والأخيرة ضمت، منتخبات البرتغال، وأيسلندا، والنمسا، والمجر.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

"العيال كبرت".. ماذا فعل "عصومي ووليد" بعد نجومية "طيور الجنة"؟

عصومي ووليد نجما قناة طيور الجنة ومدونا فيديو على يوتيوب

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)