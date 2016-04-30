9 مباريات تبحث عن جماهير في "يورو 2016"

تنطلق منافسات "يورو 2016" اليوم في فرنسا ـ رويترز

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم ( يورو 2016)، التي تنطلق في فرنسا، اليوم السبت، أن تذاكر 9 مباريات ضمن منافسات البطولة القارية، لم يتم بيع أي منها بعد.

وأفاد موقع اللجنة المنظمة للبطولة الأوروبية على شبكة الإنترنت، أن المباريات، التي لم يتم حتى الآن بيع تذاكرها هي، رومانيا مع سويسرا، وأوكرانيا مع ألبانيا، وألبانيا مع سويسرا، وروسيا مع سلوفاكيا، وأوكرانيا مع أيرلندا الشمالية ، وأيسلندا مع المجر، وأوكرانيا مع بولندا، و المجر مع البرتغال، وأيسلندا مع النمسا.

وبدأت عملية بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي ستقام خلال الفترة من 10 يونيو/ حزيران، و10 يوليو/ تموز المقبلين، الشهر الماضي.

يشار إلى أن عدد مباريات مرحلة المجموعات الست من البطولة القارية هي 36 مباراة، ومن ثم فإنه تم بيع تذاكر جميع مباريات تلك المرحلة باستثناء تسع مباريات فقط.

ويلعب في المجموعة الأولى منتخبات فرنسا، ورومانيا، وألبانيا، وسويسرا، بينما تضم الثانية منتخبات إنجلترا، وروسيا، وويلز، وسلوفاكيا، والمجموعة الثالثة يلعب فيها منتخبات ألمانيا، وأوكرانيا، وبولندا، وآيرلندا الشمالية.

بينما تضم المجموعة الرابعة منتخبات إسبانيا، والتشيك، وتركيا، وكرواتيا، وتضم المجموعة الخامسة منتخبات بلجيكا، وإيطاليا، وأيرلندا، والسويد، والمجموعة السادسة والأخيرة ضمت، منتخبات البرتغال، وأيسلندا، والنمسا، والمجر.