ولد الشيخ: مؤشرات إيجابية لتفاهم بين الأطراف اليمنية

قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن هناك مؤشرات إيجابية لتفاهم سياسي بين الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، مستدركا أنه لا تزال هناك بعض العقبات.

وأضاف ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت في الكويت أن وفدي المحادثات قدما وثيقة تشمل تصورهما للمرحلة المقبلة كما تضمنت الوثيقة التزامهما الكامل بالقرار الأممي (2216)، ومخرجات الحوار الوطني.

وأوضح أن شوطا طويلا قد قطع على طريق التوصل لحل سلمي للأزمة، مشيرا إلى أن هناك خارطة عمل واضحة حتى الوصول للانتخابات المقبلة ومخرجات الحوار الوطني.

ولفت إلى أنه لم يلاحظ أي طلعة جوية لطيران التحالف خلال الأيام الأربعة الماضية، معتبرا أن هذا أمر يدعو للتفاؤل.

وأشار إلى أنه على الرغم من الهدوء النسبي في بعض المناطق اليمنية، إلا أن هناك "خروقات مروّعة" في مناطق أخرى على حد وصفه.