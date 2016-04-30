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مقاتلة روسية تعترض مجدداً طائرة أمريكية بـ"البلطيق"

30/4/2016
 
مقاتلة روسية سوخوي 30 (الأوروبية)

اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 27″، الجمعة، مجدداً، طائرة استطلاع أمريكية من طراز "آر سي-135" في المياه الدولية لبحر البلطيق، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

ووصف البنتاغون في بيان، اليوم السبت، نشر على لسان المتحدثة لورا سيل، اعتراض الطائرة الروسية بأنه بمثابة مضايقات وعدم التزام بقواعد السلامة والكفاءة المهنية.

وأكد "البنتاغون" أن المقاتلة الروسية حلَّقت على مسافة أقل من 10 أمتار من الطائرة الأمريكية، وهي تقوم بمناورة انقلاب، وصفتها الولايات المتحدة بأنها غير آمنة وغير مهنية.

وأعربت "سيل" عن قلقها من تكرار الحوادث التي تتسبب بها الطائرات الروسية في منطقة بحر البلطيق، مؤكدة أن الطائرة الأمريكية لم تنتهك في أي وقت من الأوقات المجال الجوي الروسي.

وأشارت سيل أنَّ عدم التزام أحد الطيارين بقواعد السلامة والكفاءة المهنية، من شأنه رفع التوتر بين البلدين دون أي مبرر، ولفتت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنها تشعر بقلق كبير إزاء السلوك الروسي.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من تحليق روسي مماثل من طائرة روسية فوق السفينة "يو اس اس دونالد كوك" التابعة للبحرية الأمريكية، أيضاً في بحر  البلطيق، والتي وصفها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأنها تصرفات متهورة واستفزازية وخطيرة.

 

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