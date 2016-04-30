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قطر تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ بشأن حلب

30/4/2016
دانت الجامعة العربية القصف الوحشي لمدينة حلب ـ أرشيف

طالبت دولة قطر بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية.

وبعثت المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الجامعة العربية مذكرة بهذا الخصوص إلى الأمانة العامة للجامعة تطلب فيها عقد اجتماع لبحث التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة حلب وما يتعرض له المدنيون فيها من مذابح على يد قوات النظام السوري التي تستهدفها بالقصف منذ بضعة أيام، ما أوقع مئات القتلى والمصابين.

ودانت جامعة الدول العربية عمليات القصف الوحشي الذى استهدف مستشفى القدس في مدينة حلب السورية وادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى .

وأثار قصف قوات نظام بشار الأسد للأحياء السكنية والمستشفيات وتجمعات المدنيين في مدينة حلب السورية على مدار الأيام الماضية استنكارا واسعا حول العالم، بينما تواصل قوات النظام السوري قصفها للأحياء السكنية في المدينة.

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