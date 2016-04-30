في ذكرى رحيله.. نزار قباني: كل الدروب توصل إلى حلب

"كل دروب الحب توصل إلى حلب" قالها الشاعر السوري الراحل نزار قباني قبل نحو 36 عاماً بأعلى صوته على منبر الشعر بحلب، ليحكي قصة عشقه لهذه المدينة المحترقة النازفة اليوم بالتزامن مع ذكرى وفاته الـ18، تلك القصيدة التي لم تنشر أبداً سجل فيها نزار للتاريخ وللعرب حكاية حب فريدة لحلب الجريحة.

نزار قباني الذي لقب بشاعر الحب والياسمين وعُرف بشاعر المرأة والسياسية، تغنى بعشقه الأكبر "أرض الشام" فنثر شعره وروداً تزهر ما بين دمشق وحلب التي انقطع عنها قرابة 25 عاماً وارتجل قصيدته تلك في أول زيارة لها بعد طول غياب محتضناً ترابها.

وسرد الصحفي السوري شمس الدين العجلاني في إحدى مقالاته، قصة تلك القصيدة التي ارتجلها قباني في حلب ولم تذكر في أي ديوان شعر له، منذ تلك الأمسية الشعرية الحلبية التي حل فيها نزار قباني ضيفاً على حلب بعد انقطاع دام 25 عاماً.

الشاعر السوري الراحل، نزار قباني

ففي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول عام 1980 قام نزار قباني بزيارة مدينة حلب بلهفة وحب بدعوة من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا –فرع جامعة حلب– معتذراً عن طول الغياب، ووجد نفسه أمام الآلاف من شبان وشابات حلب الأبية، فارتجل قصيدته التي يقول فيها:

أيها الأحباء

كل الدروب لدى الأوربيين توصل إلى روما

كل الدروب لدى العرب توصل إلى الشعر

وكل دروب الحب توصل إلى حلب

صحيح أن موعدي مع حلب تأخر ربع قرن

وصحيح أن النساء الجميلات لا يغفرن لرجل

لا ذاكرة له ولا يتسامحن مع رجل لا ينظر

في أوراق الروزنامة..

ولا يقدم لهن فروض العشق اليومي.

كل هذا صحيح ولكن النساء الجميلات وحلب

واحدة منهن

يعرفن أيضاً أن الرجل الذي يبقى صامداً في نار العشق

خمساً وعشرين سنة ويجيء ولو بعد خمس وعشرين سنة

هو رجل يعرف كيف يحب ويعرف من يحب

ربما لم أضع حلب على خريطتي الشعرية

وهذه إحدى أكبر خطاياي ولكن حلب كانت دائماً

على خريطة عواطفي وكانت تختبئ في شراييني

كما يختبئ الكحل في العين السوداء

وكما يختبئ السكر في حبة العنب

واليوم تتفجر الحلاوة كلها على فمي

فلا أعرف من أين يبدأ الشعر ومن أين

يبدأ النبيذ ومن أين تبتدئ الشفة

ومن أين تبتدئ القبلة

ومن أين تبتدئ دموعي

ومن أين تبتدئ حلب

لا أريد أن أتغزل بحلب كثيراً

حتى لا تطمع

ولا أريد أن أتكلم عن الحب

بقدر ما أريد أن أحب

كلماتنا في الحب تقتل حبنا

إن حروفنا تموت حين تقال

كل ما أريد أن أقوله إن حب النساء

وحب المدن قضاء وقدر

وها أنذا في حلب

لأواجه قدراً من أجمل أقداري

وفور انتهاء نزار من إلقاء القصيدة علت أصوات الحضور واختلطت مع التصفيق الحاد، وقبلت حلب وأهلها اعتذار نزار عن هذا الغياب الطويل الذي استمر 25 عاماً، واستمرت الأمسية الشعرية الحلبية ساعات طويلة تبادل فيها نزار وحلب العتاب والعشق، بعد أن عرف "كيف يحب ومَن يحب".

ورحل نزار قباني عن عالمنا في مثل هذا اليوم 30 أبريل عام 1998.. نزار الذي عاش للشعر وللحب ورحل وهو يعشق الشام وحلب، وكل شبر من وطنه سوريا الجريحة اليوم.

ودفن "قباني" بمسقط رأسه دمشق بعد أن أوصى بأن يتم دفنهفي دمشق التي وصفها في وصيته:" الرحم الذي علمني الشعر, الذي علمني الإبداع والذي علمني أبجدية الياسمين"، وجدير بالذكر أن موقع walyaln3m على "يوتيوب" نشر القصيدة كاملة بصوت نزار قباني.