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فيديو: متظاهرون يعتدون على نائب كتلة الفضيلة بالعراق

30/4/2016

أظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المتظاهرين وهم يعتدون بالضرب بالأيدي والعصي على رئيس الكتلة البرلمانية العراقية لحزب الفضيلة "عمار طعمة".

واقتحم متظاهرون -يطالبون بحكومة كفاءات بعيدة عن المحاصّة- مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء ببغداد الجمعة وحطموا سيارات نواب واعتدوا على بعضهم.

وأعلنت القوات الأمنية حالة التأهب القصوى في العاصمة، وأغلقت مطار بغداد الدولي ومنعت عشرات المسافرين من الوصول إليه.

فيما طالب رئيس البرلمان العراقي "سليم الجبوري" زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" بسحب المتظاهرين محذرا من انهيار الدولة بعد اقتحام متظاهرين البرلمان عقب فشله بالتصويت على تشكيل الحكومة الجديدة، بينما أغلقت القوات الأمنية مداخل بغداد وفرضت تعزيزات أمنية في محيط السفارات بالمنطقة الخضراء.

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