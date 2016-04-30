فيديو: تعادل يؤجل تتويج بايرن ميونيخ باللقب الألماني

تأجلت أفراح بايرن ميونيخ بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) للمرة الرابعة على التوالي لعدة أيام بعد تعادله مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1 1/ اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وقبل جولتين من نهاية الموسم كان بمقدور بايرن أن يحسم اللقب الرابع على التوالي في رقم قياسي جديد، في الموسم الأخير له تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا ولكن الفوز الساحق الذي حققه أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند على ضيفه فولفسبورج بخمسة أهداف لهدف وتعادل بايرن مع جلادباخ قلص الفارق بينهما في الصدارة إلى خمس نقاط وبالتالي يحتاج النادي البافاري لتحقيق الفوز في واحدة من أخر مباراتين في الموسم لكي يحسم اللقب رسميا.

ويمتلك بايرن 82 نقطة في الصدارة ويأتي دورتموند في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

وفي مباريات أخرى فاز بايرليفركوزن على ضيفه هيرتا برلين 2 / 1، وشالكه على مضيفه هانوفر 3/1وتعادل ماينز سلبيا مع ضيفه هامبورج.