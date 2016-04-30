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فيديو: اقتحام مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعراق

30/4/2016

اقتحم متظاهرون مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العاصمة العراقية بغداد، ونشر ناشطون صورا تظهر عشرات المتظاهرين داخل المقر بعد اقتحامه.

وكان رئيس البرلمان العراقي "سليم الجبوري" طالب زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" بسحب المتظاهرين محذرا من انهيار الدولة بعد اقتحام متظاهرين البرلمان عقب فشله بالتصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة، بينما أغلقت القوات الأمنية مداخل بغداد وفرضت تعزيزات أمنية في محيط السفارات بالمنطقة الخضراء.

وأعلنت القوات الأمنية حالة التأهب القصوى في العاصمة، وأغلقت مطار بغداد الدولي ومنعت عشرات المسافرين من الوصول إليه.

تأتي هذه التطورات بعد أن اقتحم متظاهرون – يطالبون بحكومة كفاءات بعيدة عن المحاصّة- مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وحطموا سيارات نواب واعتدوا على بعضهم.

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