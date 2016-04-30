"غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد "شانون" صاحب الفأرة الشهيرة

احتفل السبت 30 أبريل/نيسان، محرك البحث العالمي "غوغل" بالذكرى الـ100 لميلاد عالم الرياضيات الأمريكي كلود شانون Claude Shannon، صاحب الفأرة الشهيرة ومؤسس نظرية المعلومات Information Theory وهي إحدى تخصصات الرياضيات التطبيقية.

وُلِدَ كلود شانون في العام 1916 في مدينة متشيغان الأمريكية وتخرج من جامعتها في العام 1936 حاملًا شهادتي بكالوريوس في الرياضيات والهندسة الإلكترونية، ثم عمل باحثًا في معهد ماساشوسيتس التقني.

ومن خلال نظرية المعلومات تم التوصل إلى تقنيات ضغط البيانات الرقمية التي أدت بدورها لابتكار صيغ ضغط البيانات غير المنقوص مثل صيغة ZIP لضغط الملفات، وضغط البيانات المنقوص مثل صيغة إم بي ثري MP3 وغيرها، مما أتاح لمستخدمي الكمبيوتر اختصار كميات كبيرة من المساحات التخزينية المطلوبة للاحتفاظ بالمعلومات.

وتعتبر "فأرة شانون" أول تجربة تطبيقية مسجلة تاريخياً للتعلم الذاتي في مجال الذكاء الاصطناعي عام 1950، وهي فأرة مغناطيسية تعمل تحت سيطرة دائرة تناوبية تمكنها من التحرك بسهولة في متاهة تتكون من 25 مربعا، وهي مصممة لجعل الفأرة تبحث في هذه المتاهات حتى تصل إلى هدف يوضع لها في أحد الأماكن، وهذه الفأرة تُعد أداة التعلم الأولى من نوعها.

وفي نفس العام تمكن شانون من تصميم برنامج حاسوبي للعب الشطرنج ونشر بحثه في ورقة بحثية تحت عنوان "برمجة الحاسوب للعب الشطرنج"، ومن أهم ما قام شانون بعمله، هو دراساته حول نقل المعلومات من نقطة A الى النقطة B عبر قناة، حيث كان من الواجب ليتم ذلك أن يتم تشفير المعلومة ليسهل نقلها.

عالم الرياضيات الأمريكي، كلود شانون

كما ألف كتاب "النظرية الرياضية في الاتصال" والذي يعتبر أحد أشهر الكتب الرياضية التي طرحت أفكارًا تم استخدامها في أساسيات تشغيل الحواسيب.

حصد شانون كما هائلا من الجوائز، وقامت العديد من الجامعات والمعاهد والمؤسسات بتكريمه ومنحه الميداليات ودرجة الدكتوراه الفخرية، وتقاعد عن عمله بمعهد ماساشوسيتس للتقنية في عام 1978، بعد إصابته بمرض الزهايمر حتى وفاته في سن الـ84 عاما 2001.