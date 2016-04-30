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شاهد: علماء يعثرون على مذنب بلا ذيل

30/4/2016

عثر علماء الفلك على مذنب بلا ذيل هو الأول من نوعه، وهو مذنب يمكن أن يتيح تركيبه مفاتيح تقود للإجابة عن أسئلة قائمة منذ زمن طويل حول تشكيل النظام الشمسي وتطوره وذلك وفقا لدراسة نشرت أمس الجمعة (29 من أبريل/ نيسان) في مجلة ساينس أدفانسيز.

وأطلق على المذنب اسم "مانكس" على اسم سلالة من القطط بلا ذيول، وقال العلماء إنه تكون من مواد صخرية توجد عادة بالقرب من كوكب الأرض، وتتكون معظم المذنبات من الجليد وغيره من المركبات المجمدة وهي تتشكل في أقاصي النظام الشمسي المتجمدة.

ويعتقد الباحثون أن المذنب الذي عثر عليه في الآونة الأخيرة تشكل في المنطقة نفسها التي تشكل فيها كوكب الأرض، ثم ابتعد إلى الفناء الخلفي في النظام الشمسي عندما تزاحمت الكواكب لاتخاذ مواضعها.

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