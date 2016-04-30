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شاهد: دورتموند يسحق فولفسبورغ بخمسة أهداف لهدف

30/4/2016

أكرم بوروسيا دورتموند وفادة ضيفه فولفسبورغ بخماسية مقابل هدف على ملعب "سيغنال أيدونا بارك" أمام أكثر من 80 ألف متفرجا.

وسجل اهداف بوروسيا دورتموند الياباني شينجي كاغاوا في الدقيقة السابعة، والكولومبي ادريان راموس في الدقيقة التاسعة، وماركو ريوس في الدقيقة الستين، والغابوني بيار ايميريك في الدقيقتين  (77 و78)؛ رافعا رصيده إلى 25 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين، بينما سجل أندريه شورله الهدف الوحيد لفولفسبورغ في الدقيقة (82).

وارتفع رصيد دورتموند إلى 77 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 39 نقطة في المركز العاشر، فيما انتزع بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الرابع من هرتا برلين بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة بفارق الأهداف أمام الأخير الذي يحل ضيفا على باير ليفركوزن لاحقا.

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