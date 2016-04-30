شاهد: بيل يقود ريال مدريد إلى الفوز على سوسييداد

قاد الجناح الويلزي غاريث بيل فريقه ريال مدريد إلى الفوز على ريال سوسيداد ( 1-0) اليوم السبت بالدوري الإسباني على ملعب "أنويتا" في سان سباستيان في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم " الليغا".

ومرة أخرى لعب بيل دور المنقذ في غياب النجم الأول للنادي الملكي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 80 رافعا رصيده إلى 19 هدفا حتى الآن هذا الموسم.

وكان بيل قاد ريال مدريد إلى الفوز على مضيفه رايو فايكانو 3-2 في المرحلة الماضية والتي غاب عنها رونالدو، وذلك بتسجيله ثنائية.

وحقق النادي الملكي الفوز الأكثر أهمية بانتزاع النقاط الثلاث في هذه المباراة الصعبة أمام ريال سوسيداد الذي هزم برشلونة المتصدر وحامل اللقب قبل 3 مراحل.

الفوز هو العاشر على التوالي لريال مدريد والـ 26 هذا الموسم رافعا رصيده إلى 84 نقطة.