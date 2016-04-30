شاهد: إبراهيموفيتش يقود سان جيرمان للفوز على رين برباعية

واصل باريس سان جيرمان انتصاراته في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة إثر فوزه 4/ صفر على ضيفه رين في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة أمس الجمعة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح ماكسويل التسجيل لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 50، فيما تكفل النجم السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 54 و.79

واختتم أدينسون كافاني مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لسان جيرمان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وعزز إبراهيموفيتش بهذين الهدفين موقعه في صدارة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 34 هدفا بفارق 16 هدفا أمام أقرب ملاحقيه أليكسندر لاكازيتي لاعب ليون.

وارتفع رصد سان جيرمان، الذي حسم فوزه بالبطولة رسميا الشهر الماضي، رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد رين عند 52 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.