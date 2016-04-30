دراسة: تناول الشوكولاتة يوميا يقلل من الإصابة بأمراض القلب

أفادت دراسة بريطانية حديثة أن تناول 25 غراما من الشوكولاتة، خاصة الداكنة، بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بأمراض السكري والقلب.

وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعة وورويك البريطانية، إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوى على مستويات مرتفعة من الكاكاو الغني بمضادات الأكسدة، مثل مركبات الفلافونويد، وهي مركبات يمكن أن تمنع تَلَف الخلايا.

وخضع 1153 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18 و 69 عاما، للدراسة.

ورصد الباحثون ارتباط استهلاكهم للشوكولاتة بمقاومة الجسم للأنسولين، الذي ينتج عنه زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، إضافة إلى تأثيرها على مستويات إنزيمات الكبد.

ووجد الباحثون أن 81.8% من المشاركين في الدراسة، تناولوا الشوكولاتة، وبلغ متوسط الاستهلاك اليومي حوالي 25 غرامًا يوميًا.

وأثبتت النتائج أن الاستهلاك المعتدل للشوكولاتة يوميًا، خفّض مقاومة الجسم للأنسولين، كما قلل من خطر الإصابة باضطرابات القلب، عبر تحسين مستويات إنزيمات الكبد، بالمقارنة بمن لم يتناولوا الشوكولاتة.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن تناول الشكولاتة بانتظام أثناء الحمل يقي الأم من تسمم الحمل ويمكن أن يساعد أيضا على نمو وتطور الجنين.

كما ركزت نتائج الدراسات على أن الاعتدال في تناول الشوكولاتة السوداء هو الحل الأمثل للتمتع بصحة جيدة ومزاج سعيد لاحتوائها على مضادات للأكسدة تعمل بمثابة دفاعات مقاومة لبعض الأمراض.

لكن الدراسات حذرت أيضا من الإفراط في تناول الشوكولاتة لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الدهون والسكر مما يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية مثل تسوس الأسنان والبدانة.