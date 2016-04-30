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دراسة: الشوكولاتة تقلل أمراض السكري والقلب

30/4/2016

دراسة: استهلاك 25 غراما من الشوكولاتة يوميا يمنع تلف الخلايا

أفادت دراسة بريطانية حديثة أن تناول الشوكولاتة بشكل معتدل يوميًا، بمقدار 25 غرامًا، يقلل من خطر الإصابة بأمراض السكري والقلب، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تمنع تَلَف خلايا الجسم.

وأجرى الدراسة باحثون بكلية الطب جامعة وُرِكْ البريطانية، ذكروا فيها أن "الأبحاث أثبتت أن التناول المعتدل للشوكولاتة، قد يعود بفوائد صحية كبيرة، على الأشخاص، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالشوكولاتة الداكنة".

وأشار الباحثون إلى أن "الشوكولاتة الداكنة، تحتوى على مستويات مرتفعة من الكاكاو، الغني بمضادات الأكسدة، مثل مركبات الفلافونويد، وهي مركبات يمكن أن تمنع تَلَف الخلايا".

وللوصول إلي نتائج الدراسة، تابع الباحثون 1153 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 69 عامًا، ورصدوا استهلاكهم للشوكولاتة، وارتباطها بمقاومة الجسم للأنسولين، الذي ينتج عنه زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، إضافة إلى تأثيرها على مستويات أنزيمات الكبد.

ووجد الباحثون أن 81.8% من المشاركين في الدراسة، تناولوا الشوكولاتة، وبلغ متوسط الاستهلاك اليومي حوالي 25 غرامًا يوميًا.

وأثبتت النتائج أن الاستهلاك المعتدل للشوكولاتة يوميًا، خفّض مقاومة الجسم للأنسولين، كما قلل من خطر الإصابة باضطرابات القلب، عبر تحسين مستويات أنزيمات الكبد، بالمقارنة بمن لم يتناولوا الشوكولاتة.

فى المقابل، ونظرا لاحتواء الشوكولاتة على مستويات مرتفعة من الدهون والسكر، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لها إلى مشاكل صحية، مثل تسوس الأسنان والبدانة.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن تناول الشكولاتة بانتظام أثناء الحمل، لا يفيد الأم وحدها، بل يمكن أن يساعد على نمو وتطور الجنين أيضًا، ويقي النساء من تسمم الحمل.

كما ركزت نتائج الدراسات على أن الاعتدال في تناول الشوكولاتة السوداء هو الحل الأمثل للتمتع بصحة جيدة ومزاج سعيد أيضًا، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكاكاو، وتتكون من مواد مضادة للأكسدة تعمل بمثابة دفاعات مقاومة لبعض الأمراض. 

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