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تعرف على ما سيجنيه مدرب ليستر سيتي إذا حصل على الدوري

30/4/2016

كلاوديو رانييري مدرب فريق ليستر سيتي

كشفت صحيفة (ذا تايمز) البريطانية أن كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي،س يحصل على جائزة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني (6.4 مليون يورو) حال توج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد المدرب الإيطالي، الذي كان قد تولى مسئولية ليستر العام الماضي لتفادي الهبوط لدوري القسم الثاني، الفريق إلى الآن لقمة البريميير ليج برصيد 76 نقطة، ويليه وتنهام برصيد 69 نقطة، وذلك قبل ثلاث جولات على ختام المسابقة.

وذكرت (ذا تايمز) أن عقد رانييري مع النادي تضمن حصوله على 100 ألف إسترليني (128.2 ألف يورو) على كل مركز يصعده مع الفريق، يضاف إليها 5 ملايين إسترليني حال التتويج بالبريميير ليج.

وكان الهدف من توقيع العقد بهذا الشكل هو تجنب هبوط ليستر من الأضواء.

وكان رانييري (64 عاما) قد صرح بأن اللاعبين "ارتكبوا خطأ" لعدم الاتفاق في عقودهم على الحصول على "حوافز إضافية" حال التتويج باللقب، مشيرا إلى أنه "كان يضع في حسبانه امكانية الفوز" بالبريميير ليج.

وكان قائد الفريق، فيس مورغان، قد اتفق وباقي الفريق الصيف الماضي على توزيع 6.5 مليون إسترليني (8.3 مليون يورو) حال إنهاء الفريق للبطولة في المركز الـ 12 أو مركز أعلى في التصنيف النهائي.

وقد يتوج ليستر باللقب حال فوزه الأحد القادم على مانشستر يونايتد.

 

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