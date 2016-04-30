تظاهرات بموريتانيا دعماً لحقوق رقيق سابقين-أرشيفية

تظاهر آلاف الموريتانيين الجمعة في العاصمة نواكشوط دعماً لحقوق من يُسمون الحراطين "عبيد سابقين"، منددين بالظلم المسلط على هذا المكون الاجتماعي.

وأكد المتظاهرون وبينهم عدد من قادة المعارضة، ضرورة إنهاء الإقصاء والظلم الممنهج بحق "الحراطين"، بحسب وثيقة للمنظمين.

وأُلغي الرق في موريتانيا رسمياً في 1981، لكن الظاهرة مستمرة، بحسب منظمات غير حكومية، خصوصاً في شكل منح أحفاد العبيد السابقين قسماً من محاصيلهم مجاناً لأسيادهم السابقين.

وفي أغسطس/آب 2015 تبنت موريتانيا قانوناً يجعل الرق "جريمة ضد الإنسانية" تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً.

ومع تعدّد التفسيرات لمصطلح الحراطين، يمكن القول إنه اصطلح عليه لوصف شريحة من العبيد السابقين ذابت هويتها في المجتمع العربي الأبيض وباتت تتكلم لغته.

وفيما لعبت طبقة الأرقّاء دوراً مهمّاً في كل مناحي الحياة بموريتانيا، فإنها عانت تهميشاً كبيراً، حيث تخوض حالياً نضالاً مريراً من أجل حقوقها في الدولة الموريتانية الحديثة.