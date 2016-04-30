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تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "زيكا" بالولايات المتحدة

30/4/2016

تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "زيكا" بالولايات المتحدة

سجلت السلطات الصحية الاتحادية الأمريكية يوم الجمعة أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس زيكا على أراضي الولايات المتحدة.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن رجلا مسنا توفي جراء  تفاعل مناعي ذاتي للفيروس في فبراير/شباط على جزيرة بورتوريكو في البحر  الكاريبي، وهي أراضي تابعة للولايات المتحدة. 

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرجل وهو في العقد السابع من العمر توفي  إثر إصابته بنزيف داخلي بسبب مرض مرتبط بنقص الصفائح الدموية، والتي  تحافظ على الدم من التخثر. 

وقد سجلت حالات وفاة مرتبطة بفيروس زيكا ومتأثرة بنفس المرض في أمريكا  اللاتينية.

يذكر أن بورتوريكو، الواقعة شرق جمهورية الدومينيكان، سجلت 707 حالات  إصابة مؤكدة بفيروس زيكا.

 

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