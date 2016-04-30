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بالفيديو: 3 شروط للنجاح في "سنة أولى زواج"

30/4/2016

قالت الدكتورة هادية بكر، استشارية أسرية بمركز الاستشارات العائلية بالدوحة، إن سر نجاح "سنة أولى زواج" تتلخص في عدم تدخل الأهل، والحب المشروط، والعطاء باتفاق، موضحة أن تدخل الأهل بين حديثي الزواج يؤدي كثيراً إلى تفاقم المشكلات وفرض السيطرة على الأبناء.

وأضافت، خلال استضافتها في نافذة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر (السبت)، أن "سنة أولى زواج" صعبة جداً لكن يمكن تخطيها بفهم طبيعة كل شريك للآخر، وتفهم طبيعة الحياة الزوجية.

وأوضحت "بكر" أن الحب غير المشروط قد يدمر الحياة الزوجية لأنه يقوم على عطاء دائم من طرف بدون سؤال أو مقابل بهدف التضحية والإسعاد، بينما تظهر المشكلة عندما لا يحقق هذا العطاء هدفه في إسعاد الطرفين، وهنا يبدأ إحساس الطرف الذي يعطي بجفاف العاطفة، لذا فالتوازن في الحب مطلوب.

وأشارت إلى أن هذا التوزان يتطلب ضرورة فهم معنى العطاء بحيث يتم ضمن "اتفاقية بالوفاق" بمعنى أن يفهم كل من الطرفين احتياجات الآخر ليحقق له السعادة ويتجنب الألم، فقد يعطي أحدهما الآخر ما لا يريده وهنا لا يعتبر ذلك عطاءً، وقد يسعد طرف بعطاء الآخر لكن هذا الآخر لم يسعد، وهنا أيضاً لا يعتبر عطاءً.

ولفتت "الاستشارية الأسرية" إلى أن اختلاف الطباع بين الشريكين حديثي الزواج ليس مشكلة في حد ذاته، بينما المشكلة تكمن في عدم تفهم احتياج كل منهما للآخر، وهنا العطاء لن يفي بغرضه ولن يحقق الإشباع.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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