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المؤبد والسجن المشدد لـ49 مصرياً بأحداث سجن بورسعيد

30/4/2016
محكمة بورسعيد الإبتدائية-أرشيفية

قضت محكمة جنايات بورسعيد في مصر، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لـ20 متهماً و10 سنوات لـ12 آخرين و5 سنوات لـ17 متهماً وانقضاء الدعوى عن متهم لوفاته في قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي.

وأمرت المحكمة، بمصادرة السلاح الآلي، و إلزام المحكوم عليهم بدفع قيمة الممتلكات التي خربوها على النحو المبين في التحقيقات، كما أحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير/كانون الثاني 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت النيابة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد ونفاذاً لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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