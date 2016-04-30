إضرام النار في قاعة لصلاة المسلمين بجزيرة كورسيكا الفرنسية

إضرام النار في قاعة صلاة للمسلمين بجزيرة كورسيكا الفرنسية

قالت السلطات المحلية في جزيرة كورسيكا الفرنسية إن أضرارا بالغة لحقت بقاعة للصلاة للمسلمين في عاصمة الجزيرة بسبب حريق شب خلال الليل بعد أربعة أشهر من تعرض قاعة أخرى للصلاة للتخريب.

ولم يصب أحد في الحريق في أجاكسيو الذي تحقق فيه الشرطة كعمل إجرامي بعد العثور على مصدرين منفصلين للنيران داخل القاعة.

وقال لورون مارسانجلي رئيس بلدية أجاكسيو لمحطة (إي.تيله) الإخبارية "هذا غير مقبول … هذه المواقع ليست محمية بما يكفي."

وفي أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول شهدت الجزيرة أياما من التوترات العنصرية بعد أن تعرض رجال إطفاء في أجاكسيو لهجوم في مركز يقيم به عدد كبير من المهاجرين، فيما تعرضت قاعة للصلاة للمسلمين لهجوم تلا ذلك في احتجاجات مناهضة للمهاجرين.