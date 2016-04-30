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إضرام النار في قاعة لصلاة المسلمين بجزيرة كورسيكا الفرنسية

30/4/2016

إضرام النار في قاعة صلاة للمسلمين بجزيرة كورسيكا الفرنسية

 قالت السلطات المحلية في جزيرة كورسيكا الفرنسية إن أضرارا بالغة لحقت بقاعة للصلاة للمسلمين في عاصمة الجزيرة بسبب حريق شب خلال الليل بعد أربعة أشهر  من تعرض قاعة أخرى للصلاة للتخريب.

 ولم يصب أحد في الحريق في أجاكسيو الذي تحقق فيه الشرطة كعمل إجرامي بعد العثور على مصدرين منفصلين للنيران داخل القاعة.

 وقال لورون مارسانجلي رئيس بلدية أجاكسيو لمحطة (إي.تيله) الإخبارية "هذا غير مقبول … هذه المواقع ليست محمية بما يكفي."

 وفي أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول شهدت الجزيرة أياما من التوترات العنصرية بعد أن تعرض رجال إطفاء في أجاكسيو لهجوم في مركز يقيم به عدد كبير من المهاجرين، فيما تعرضت قاعة للصلاة للمسلمين لهجوم تلا ذلك في احتجاجات مناهضة للمهاجرين.

 

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