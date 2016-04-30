البث الحي
منوعات

أنصار مقتدى الصدر يقتحمون مقر البرلمان العراقي

30/4/2016

اقتحم المئات من أنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى البرلمان العراقي بالعاصمة بغداد اليوم السبت، وذلك بعد أن أخفق المشرعون في الاجتماع للتصويت على تعديل حكومي.

واحتشد المحتجون خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين حيث توجد مباني الحكومة والسفارات الأجنبية بعد أن عبروا جسرا فوق نهر دجلة وهم يرددون هتافات تندد بالمشرعين الذين غادروا البرلمان.

 وذكر حارس في تصريحات لوكالة رويترز في نقطة تفتيش أن المحتجين لم يخضعوا للتفتيش قبل دخول المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المحتجين وهم يلوحون بالأعلام العراقية من داخل مبنى البرلمان ويرددون الهتافات المنددة بالفساد وبأعضاء حكومة العبادي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

"العيال كبرت".. ماذا فعل "عصومي ووليد" بعد نجومية "طيور الجنة"؟

عصومي ووليد نجما قناة طيور الجنة ومدونا فيديو على يوتيوب

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)