أنصار مقتدى الصدر يقتحمون مقر البرلمان العراقي

اقتحم المئات من أنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى البرلمان العراقي بالعاصمة بغداد اليوم السبت، وذلك بعد أن أخفق المشرعون في الاجتماع للتصويت على تعديل حكومي.

واحتشد المحتجون خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين حيث توجد مباني الحكومة والسفارات الأجنبية بعد أن عبروا جسرا فوق نهر دجلة وهم يرددون هتافات تندد بالمشرعين الذين غادروا البرلمان.

وذكر حارس في تصريحات لوكالة رويترز في نقطة تفتيش أن المحتجين لم يخضعوا للتفتيش قبل دخول المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المحتجين وهم يلوحون بالأعلام العراقية من داخل مبنى البرلمان ويرددون الهتافات المنددة بالفساد وبأعضاء حكومة العبادي.