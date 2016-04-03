500 مليون يورو تعويضات السطو على المنازل في ألمانيا

ذكر تقرير إخباري اليوم (الأحد) أن أعمال السطو في ألمانيا تسببت في دفع تعويضات بلغت أكثر من نصف المليار يورو ( 570 مليون دولار) العام الماضي.

وأفادت صحيفة دي فيلت في عددها الصادر اليوم أن مجموع مبالغ التأمين التي تم دفعها لضحايا حوادث السطو على المنازل تجاوز حد الـ 500 مليون يورو .

وقالت الصحيفة بناء على تقارير من شركات التأمين إن هذا الرقم يماثل في ارتفاعه " الأرقام التي تسجيلها في بداية تسعينيات القرن الماضي ". فقد بلغ ما تم دفعه في عام 1993 كتعويضات لحوادث سرقة المنازل ما يعادل 562 مليون يورو ، أو مليار ومئة مليون مارك ألماني .

ويشار إلى أن مبالغ التعويض خلال العام 2014 بلغت 490 مليون يورو، أي نحو 3250 يورو لكل شخص .

وأفادت الصحيفة، منذ بضعة أيام، بأن أعمال السطو ارتفعت خلال العام 2015 بنسبة 9.9% مقارنة بالعام 2014، لتصل إلى 167 ألفا و136 حالة سطو وهي الأعلى منذ عام 1997، حين تم تسجيل 182 ألف وتسعة حالات سطو.

وذكرت "دي فيلت" أنه من المتوقع أن يقدم وزير الداخلية "توماس دى ميزير" هذه الأرقام رسميا في آيار/مايو المقبل، بعد ذلك تعتزم رابطة شركات التأمين الألمانية تقديم مزيد من المعلومات المفصلة وتطالب الرابطة بمزيد من الأموال لمنع الجريمة و"حتى دعم أفضل من الدولة لتطبيق التكنولوجيا الأمنية".