البث الحي
منوعات

500 مليون يورو تعويضات السطو على المنازل في ألمانيا

3/4/2016

500 مليون يورو تعويضات السطو على المنازل في ألمانيا

ذكر تقرير إخباري اليوم (الأحد) أن أعمال السطو في ألمانيا تسببت في  دفع تعويضات بلغت أكثر من نصف المليار يورو ( 570 مليون دولار) العام الماضي.

وأفادت صحيفة دي فيلت في عددها الصادر اليوم أن مجموع مبالغ التأمين التي تم دفعها لضحايا حوادث السطو على المنازل  تجاوز حد الـ 500 مليون يورو .       

وقالت الصحيفة بناء على تقارير من شركات التأمين إن هذا الرقم يماثل في ارتفاعه " الأرقام التي تسجيلها في بداية تسعينيات القرن الماضي ". فقد بلغ ما تم دفعه في عام 1993 كتعويضات لحوادث سرقة المنازل ما يعادل  562 مليون يورو ، أو مليار ومئة مليون مارك ألماني .       

ويشار إلى أن مبالغ التعويض خلال العام 2014 بلغت 490 مليون يورو، أي نحو 3250 يورو لكل شخص .

وأفادت الصحيفة، منذ بضعة أيام، بأن أعمال السطو ارتفعت خلال العام 2015  بنسبة 9.9% مقارنة بالعام 2014، لتصل إلى 167 ألفا و136 حالة سطو وهي الأعلى منذ عام  1997، حين تم تسجيل 182 ألف وتسعة حالات سطو.

وذكرت "دي فيلت" أنه من المتوقع أن يقدم وزير الداخلية "توماس دى ميزير" هذه الأرقام رسميا في آيار/مايو المقبل، بعد ذلك تعتزم رابطة شركات التأمين الألمانية تقديم مزيد من المعلومات المفصلة وتطالب الرابطة بمزيد من الأموال لمنع الجريمة و"حتى دعم أفضل من الدولة لتطبيق التكنولوجيا الأمنية". 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب إفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)