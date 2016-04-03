البث الحي
منوعات

1272 إسرائيليا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى الشهر الماضي

3/4/2016

اقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى (أرشيف)

أظهر تقرير إحصائي، أن 1272 مستوطنا وعنصرا أمنيا إسرائيليا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، خلال مارس/ آذار الماضي.

وقال المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى (غير حكومي)، في تقرير مكتوب، إن "نحو 1272 مستوطنا وعنصراً احتلالياً اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر مارس/ آذار، وكان أغلبهم من المستوطنين والجماعات اليهودية".

وأشار إلى أنه بذلك يرتفع عدد المستوطنين وعناصر الأمن الإسرائيليين الذي اقتحموا ساحات المسجد منذ مطلع العام الجاري، إلى نحو 2932 شخصا.

وحذر المركز من تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية نهاية أبريل/ نيسان الجاري، بمناسبة عيد الفصح اليهودي "الذي عادة ما يشهد تصعيدا في منسوب الاقتحامات والاعتداءات".

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد من خلال باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بمرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وتتم الاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة، حيث يؤدي عشرات الآلاف المسلمين صلاة الجمعة، ويوم السبت الذي هو عطلة أسبوعية عند اليهود.

ويرد المصلون المسلمون على هذه الاقتحامات بترديد صيحات التكبير "الله أكبر".

وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب إفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)