12 رقما يحققها الملكي بعد فوزه بالكلاسيكو الإسباني

شهدت مباراة كلاسيكو كرة القدم الإسبانية (كلاسيكو الأرض)، التي انتهت السبت، بفوز، ريال مدريد، على برشلونة (البارسا)، بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة رقم 31 للدوري الإسباني (الليغا) على ملعب "كامب نو"، تحقيق الفرنسي "زين الدين زيدان" المدير الفني للملكي، وكذلك لاعبوه 12 رقما هي:

– "زيدان"، نجح في تحقيق الفوز في أول كلاسيكو يخوضه، بعدما تولى مهمة تدريب الفريق في يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان "بيرند شوستر" آخر مدرب قد حقق الفوز في أول كلاسيكو له في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، وكسر زيزو العقدة التي دامت لمدة تسع سنوات، وبات "زيدان" هو ثالث مدرب للريال في التاريخ، يفوز في أول مباراة له بالكلاسيكو مع "شوستر"، والبرتغالي "كارلوس كيروش".

– "زيدان" ثالث لاعب ومدرب يفوز على برشلونة بـ"كامب نو" بعد كل من اللاعبين "دي ستيفانو"، و"فينسينتي ديل بوسكي".

– أوقف النادي "الملكي" بقيادة "زيدان" سلسلة انتصارات "برشلونة" عند 39 مباراة دون هزيمة، وكانت آخر هزيمة للأخير، على يد "إشبيلية" في أكتوبر/ تشرين أول عام 2015، قبل أن يسير في سلسلة من المباريات والتألق دون أي هزيمة، ليتلقى خسارة الأمس.

– بهدف الأمس رفع البرتغالي "كريستيانو رونالدو" رصيده للهدف رقم 16 في الكلاسيكو، ليتفوق على "راؤول جونزاليس" أسطورة الكرة الإسبانية.

– البرتغالي رفع رصيده إلى 29 هدفًا موسعًا الفارق مع أقرب ملاحقيه على لائحة هدَّافي "الليغا"، الأورغوياني "لويس سواريز" المحترف في صفوف برشلونة الذي يمتلك 27 هدفًا.

– يعتبر "رونالدو" ثاني لاعب عبر تاريخ ريال مدريد في "الليغا" يهزَّ شباك برشلونة في ملعب "كامب نو" وذلك بـ 5 أهداف متأخرا بهدف عن "فرانشيسكو خينيتو" أسطورة الملكي، الذي سجل 6 أهداف في ذات الملعب.

– يعد هدف أمس هو أول هدف لـ"كريم بنزيما" على ملعب "كامب نو"، ويعد هذا الهدف هو الثامن للنجم الفرنسي في شباك برشلونة في تاريخ مشاركاته ضمن الكلاسيكو.

– برشلونة هو ثاني فريق هزَّ "بنزيما" شباكه في مسيرته مع ريال مدريد، بإجمالي 8 أهداف بعد فريق "غرناطة" الذي سجل فيه 9 أهداف.

– بهدفي "بنزيما" و"رونالدو"، تفوق الثلاثي الهجومي المدريدي الملقب بـ " BBC " المتمثل في "رونالدو"، و"بنزيما"، والويلزي "غاريث بيل" بإجمالي 13 هدفا في الكلاسيكو بفارق هدف واحد عن ثلاثي برشلونة الملقب بـ "MSN" في إشارة إلى الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، و"سواريز"، والبرازيلي "نيمار دا سيلفا".

– معدل أعمار لاعبي برشلونة 29 عاما و155 يوما للمرة الأولى منذ كلاسيكو 1988، بينما معدل أعمار ريال مدريد 28 عاما و119 يوما.

– يعتبر "سيرخيو راموس" مدافع ريال مدريد أكثر اللاعبين طرداً في الكلاسيكو في ثلاث مناسبات.

– وصل "راموس" إلى البطاقة الصفراء رقم 19 في تاريخ مشاركاته مع "ريال مدريد" في الكلاسيكو، ويبتعد ببطاقة صفراء واحدة عن الرقم القياسي للإنذارات في الكلاسيكو والمُسجل باسم مواطنه ومدافع الملكي سابقاً "فرناندو هييرو".