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هادي يعين الأحمر نائبا ويعفي بحاح من رئاسة الحكومة

3/4/2016

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إعفاء نائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، وتعيين اللواء علي محسن نائبا للرئيس وأحمد عبيد بن دغر لرئاسة الحكومة.

وفيما كان الأحمر يشغل منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمثابة نائب رئيس عسكري للرئيس، جاء تصعيده نائباً ليصبح بديلاً عن النائب بحاح، الذي عين في أبريل/نيسان العام الماضي، ويطرح القرار الأحمر رجلاً ثانياً بعد هادي بشكل مباشر.

ويعتبر الأحمر من أبرز الشخصيات العسكرية اليمنية المعروفة والتي انشقت عن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عام 2011 وأعلن تأييده للثورة، ومع اجتياح مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) صنعاء، غادر البلاد إلى العاصمة السعودية الرياض، ويوصف بأنه الخصم العسكري الأبرز للحوثيين. وشملت القرارات تعيين خالد محفوظ بحاح مستشاراً لرئيس الجمهورية.

ويعتبر بن دغر من الشخصيات السياسية المعروفة، شغل خلال المرحلة الانتقالية التي بدأت أواخر العام 2011 وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها محمد سالم باسندوة، وفي وقت لاحق، جرى تعيينه نائباً لرئيس الوزراء بالإضافة إلى منصبه في وزارة الاتصالات.

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