مضيفات يرفضن ارتداء الحجاب خلال التوقف في طهران

مضيفات إير فرانس رفضن ارتداء الحجاب عند التوقف في طهران

أعلنت مضيفات يعملن في شركة إير فرانس للطيران رفضهن ارتداء الحجاب عند التوقف في طهران، التي من المقرر استئناف رحلات الشركة الفرنسية إليها ابتداء من السابع عشر من أبريل/ نيسان الجاري.

وقال كريستوف بيليه المسؤول في نقابة العاملين في شركات الطيران إن إدارة الشركة، واستعدادا لإعادة الرحلات بين باريس وطهران، وزعت مذكرة إدارية تفرض على العاملات "ارتداء سروال خلال الرحلة وسترة واسعة وحجاب يغطي الشعر لدى الخروج من الطائرة".

وأضاف المسؤول النقابي "نتلقى اتصالات من مضيفات طيران يوميا يعربن عن قلقهن ويؤكدن أنهن يرفضن ارتداء الحجاب".

وطالب المسؤول إدارة شركة إير فرانس بأن يكون السفر للمضيفات إلى طهران "اختياريا لعدم المساس بحرية خيارهن" بارتداء أو عدم ارتداء الحجاب.

وأضاف بيليه أن "الإدارة متمسكة بموقفها وهي تتكلم عن فرض عقوبات على اللواتي يتخلفن عن التقيد بالتعليمات" موضحا أن "لدى الشركة الوقت الكافي لإحصاء الراغبات بالتقيد بالشروط واللواتي يمكن أن يكون عددهن كافيا".

من جانبها، قالت إدارة إير فرانس إن من المفروض أن تكون طواقم الشركة "مثلهم مثل كل الأجانب مجبرين على احترام قوانين البلاد التي يتوجهون اليها".

وقال مسؤول في الشركة "إن القانون الإيراني يفرض ارتداء منديل يغطي الشعر في الأماكن العامة على كل النساء الموجودات على الأراضي الإيرانية. هذا الإجراء الذي لا يطبق على المضيفات خلال سفرهن في الجو تتقيد به كل شركات الطيران الدولية التي لديها رحلات إلى طهران".

وأوضح المسؤول أيضا أن ارتداء الحجاب في بعض محطات التوقف "ليس جديدا".

وأعلنت إير فرانس أنها ستستأنف رحلاتها إلى طهران ابتداء من السابع عشر من أبريل/ نيسان بعد أن كانت هذه الرحلات علقت عام 2008 إثر فرض عقوبات دولية على إيران.