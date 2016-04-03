قريبا .. فيديو إنستغرام دقيقة بدلا من 15 ثانية

خدمة فيديو جديدة من إنستغرام

يعتزم موقع تبادل الصور عبر الإنترنت "إنستغرام" إضافة خاصية جديدة تتيح لمستخدميه نشر ملفات فيديو لا تزيد مدتها على دقيقة واحدة.

وأشار موقع "بي.سي ماجازين" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق "إنستغرام" المملوك لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" أتاح خاصية تبادل ملفات الفيديو لأول مرة في 2013 حيث كانت المدة القصوى للملف في ذلك الوقت 15 ثانية فقط.

وذكر موقع "إنستغرام" أنه خلال الشهور الستة الماضية زاد معدل الوقت الذي يقضيه مستخدموه في مشاهدة ملفات الفيديو بأكثر من 40% وهو ما دفعه إلى إضافة الخاصية الجديدة.

وأضاف "إنستغرام" في رسالة عبر الإنترنت "نود أن نوفر لكم المتعة والمرونة والطرق المبتكرة لإنشاء ومشاهدة ملفات الفيديو على إنستجرام.. كجزء من التزامنا المستمر، ستجدون مرونة كافية لكي ترون قصصكم في تسجيل فيديو يصل إلى 60 ثانية. هذه خطوة واحدة من خطوات عديدة سترونها خلال العام الحالي".

وبحسب "إنستغرام" فإن الخاصية الجديدة أصبحت متاحة حاليا على نطاق ضيق لكنها ستكون متاحة لجميع المستخدمين خلال الشهور المقبلة.

يذكر أن الخاصية الجديدة هي ثاني إضافة كبيرة بالنسبة لعرض ملفات الفيديو على إنستغرام خلال الشهور الماضية، وذلك بعد أن أضاف في شباط/فبراير الماضي عداد المشاهدات الذي يتيح للمستخدم معرفة عدد المستخدمين الذين شاهدوا الملف الذي وضعه على صفحته.

كما يعتزم موقع "إنستغرام" إضافة خاصية جديدة لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس قريبا وهي تتيح للمستخدم إنشاء ملفات فيديو باستخدام لقطات متعددة مسجلة على الكاميرا الخاصة به. ومن المقرر أن تكون هذه الخاصية ضمن الإصدار الجديد من تطبيق إنستغرام لأجهزة آي.أو إس.