البث الحي
منوعات

شاهد: فيديو مروع لانفجار سيارة وقود بالإسكندرية في مصر

3/4/2016

اندلع حريق هائل اليوم الأحد في سيارة نقل محملة بالبترول بمنطقة الورديان غربي محافظة الإسكندرية بمصر ، وامتدت النيران لعدد من السيارات والأشخاص الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث.

وقال الدكتور "مجدى حجازي" وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، إن مصابي الحريق الناتج عن انقلاب السيارة يعانون من حروق من الدرجتين الثانية والثالثة.

وأضاف حجازي أن الحروق تنتشر في 50 إلى 70% من أجساد المصابين، ومنهم اثنان حالتهما خطيرة.

وتسبب الحريق في توقف حركة المرور بالمنطقة كما قامت قوات الحماية المدنية بقطع الكهرباء حرصاً لعدم وقوع كارثة.

وتوجهت 14 سيارة إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة على النيران ومحاصرتها.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب إفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)