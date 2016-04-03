شاهد: فيديو مروع لانفجار سيارة وقود بالإسكندرية في مصر

اندلع حريق هائل اليوم الأحد في سيارة نقل محملة بالبترول بمنطقة الورديان غربي محافظة الإسكندرية بمصر ، وامتدت النيران لعدد من السيارات والأشخاص الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث.

وقال الدكتور "مجدى حجازي" وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، إن مصابي الحريق الناتج عن انقلاب السيارة يعانون من حروق من الدرجتين الثانية والثالثة.

وأضاف حجازي أن الحروق تنتشر في 50 إلى 70% من أجساد المصابين، ومنهم اثنان حالتهما خطيرة.

وتسبب الحريق في توقف حركة المرور بالمنطقة كما قامت قوات الحماية المدنية بقطع الكهرباء حرصاً لعدم وقوع كارثة.

وتوجهت 14 سيارة إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة على النيران ومحاصرتها.