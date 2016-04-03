شاهد: صيادو غزة يبحرون 9 أميال بحرية لأول مرة منذ 10 سنوات

بدأ المئات من صيادي الأسماك في قطاع غزة مساء اليوم (الأحد) في الإبحار إلى مسافة تصل إلى 9 أميال بحرية، عقب سماح السلطات الإسرائيلية بتوسيع مساحة الصيد في البحر المتوسط.

وقال "نزار عياش" نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن الصيادين توجهوا مساء اليوم نحو بحر غزة للإبحار إلى مسافة 9 أميال بدلا من 6، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات عقب فرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على القطاع.

وأعلنت وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، اليوم، سماح السلطات الإسرائيلية لصيادي الأسماك في قطاع غزة، بالدخول إلى مسافة 9 أميال بحرية بدلا من 6 اعتبارا من اليوم.

وانطلق الصيادون في رحلتهم البحرية، من منطقة وادي غزة حتى الحدود المصرية جنوب قطاع غزة.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتنص اتفاقية أوسلو (معاهدة السلام الموقعة في العام 1993) وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، الإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف العقد.

وبحسب نقابة الصيادين في القطاع، فإن نحو 4 آلاف صياد يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون بشكل شبه يومي على صيد الأسماك. وسمحت إسرائيل عقب الحرب الأخيرة على القطاع في يوليو/ تموز 2014 بالصيد لمسافة ستة أميال بحرية بدلاً من ثلاثة، إلا أنَّ نقابة الصيادين تقول إنَّ قوات البحرية الإسرائيلية تعرقل أعمال الصيد على شواطئ غزة، وتطلق نيران أسلحتها تجاه قواربهم بشكل شبه يومي.