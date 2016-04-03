شاهد: شاب يصنع روبوت يشبه البشر في شرفة منزله

في شرفة منزله، وبجهد فردي استغرق عاما ونصف العام، وبميزانية تجاوزت 50 ألف دولار أمريكي، حقق "ريكي ما" من هونغ كونغ، 42 عاما، حلم حياته، بصناعة إنسان آلي بالحجم والهيئة الطبيعيين للبشر.

الروبوت الذي أطلق عليه ريكي اسم "مارك1″، والمصنوع على هيئة نجمة من نجمات هوليوود، اختار صانعه ألا يكشف عن اسمها، يستطيع الانحناء وأداء حركات بسيطة برأسه وذراعيه وساقيه، كما يمتاز بالاستجابة لمجموعة من الأوامر الصوتية بالردود والإيماءات، وتعبيرات الوجه الدقيقة إلى حد كبير.

"ريكي ما" الذي افتقد لأي خبرة في علم البرمجة، دخل التجربة مسلحا بالتصميم، غير آبه باعتراضات جيرانه ومعارفه، ومعرضا عن رسائل المثبطين، متبنيا أسلوب "التجربة والخطأ"، ومواجها عقبات تراوحت بين احتراق المحركات الكهربائية، وفقدان التوازن لدى الروبوت وتكرر سقوطه.

الروبوت الذي صنع 70% منه عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستخدم السيليكون في صنع الجلد المحاكي للبشر، كان تحديا كبيرا أمام شاب طموح يعمل من دون مساعدة، ولكن "ريكي ما" إذ يقف اليوم بجانب منتجه المكتمل، لا يشعر بأي ندم.

ويطمح ريكي بعد خروج أول إنتاجه إلى النور إلى اقتناع المستثمرين به، كي يحصل على تمويل لتكملة مشاريعه، التي يقول إنه استلهمها مما اعتاد مشاهدته في طفولته من أفلام الرسوم المتحركة، كما يطمح في نشر كتاب حول تجربته في سبيل دعم من يأتي بعده من المتحمسين.

يذكر أن صعود الروبوت والذكاء الاصطناعي له آثار مدمرة على سوق العمل، حيث يحذر "المنتدى الاقتصادي العالمي" من تسببه في فقدان 5.1 مليون فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة.