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شاهد: ثلاثية رائعة لإبراهيموفيتش في شباك نيس

3/4/2016

سجل زلاتان إبراهيموفيتش ثلاثة أهداف في فوز باريس سان جيرمان 4-1 على ضيفه نيس أمس السبت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في استعداد جيد قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز إبراهيموفيتش هدفين في الشوط الأول ثم أضاف هدفا آخر بالشوط الثاني، فيما سجل زميله المدافع ديفيد لويز هدفا بينما كان الهدف الوحيد للضيوف من نصيب حاتم بن عرفة في الدقيقة 18.

ورفع سان جيرمان – الذي حسم لقب الدوري الشهر الماضي – رصيده إلى 80 نقطة قبل ست جولات على النهاية واتسع الفارق إلى 25 نقطة مع موناكو صاحب المركز الثاني الذي خسر 2-1 أمام بوردو أمس الجمعة.

وافتتح إبراهيموفيتش التسجيل بعد 15 دقيقة من تسديدة قوية بعد تمريرة لويز. وجاء الرد من بن عرفة وتعادل بتسديدة باغتت الحارس كيفن تراب.

وعاد إبراهيموفيتش مهاجم السويد ليتقدم لفريق المدرب لوران بلان من ركلة حرة في الدقيقة 34 ثم أضاف لويز الهدف الثالث بضربة رأس في الشوط الثاني.

وقبل ثماني دقائق على النهاية اختتم إبراهيموفيتش الرباعية بتسديدة في الزاوية الضيقة للمرمى بعد تمريرة أدريان رابيو محرزا هدفه رقم 30 في الدوري ليعادل رصيده في موسم 2012-2013.

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