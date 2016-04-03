شاهد: تطبيق يحول هاتفك لكاميرا مراقبة أمنية

إذا كان لديك هاتف ذكي قديم تحتفظ به في أحد أدراج مكتبك، فمن السهل تحويله إلى كاميرا مراقبة أمنية، بفضل مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة حاليا على شبكة الانترنت.

ولا تتطلب هذه العملية سوى هاتف وأحد التطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض التي تتوافر على الشبكة الإلكترونية.

ومن أشهر تلك التطبيقات تطبيق "ساليانت آي" الذي تطوره شركة إسرائيلية.

ويتيح التطبيق للمستخدم إمكانية بدء ووقف التسجيل بواسطة الكاميرا المثبتة في الهاتف وتلقي رسائل تحذيرية بل ومشاهدة أي شيء يتحرك أمام عدسة الكاميرا.

ومن أجل الاستفادة من تطبيق "ساليانت آي" يتعين أولا تنزيله على الهاتف القديم ثم إتمام الاعدادات البسيطة على الجهاز من دون الحاجة إلى تسجيل عنوان إلكتروني ولا عمل حساب خاص للمستخدم.

ويتميز هذا التطبيق بخاصية استشعار الحركة بمعنى أنه لن يبدأ التسجيل إلا عند حدوث أي حركة في كادر الكاميرا، وعندما يحدث ذلك، سوف يبعث التطبيق برسالة إلى المستخدم عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة على الهاتف.

ويوضح الموقع الإلكتروني "زد نت" المتخصص في مجال التكنولوجيا أن التطبيق يقوم بتخزين جميع المقاطع التي يلتقطها على شبكة الإنترنت حتى يتسنى للمستخدم استعراضها في وقت لاحق.

ويمكن تنزيل التطبيق واستخدامه على سبيل التجربة لمدة سبعة أيام، ولكن يتعين على المستخدم شراؤه إذا كان يريد استخدامه بعد هذه الفترة.